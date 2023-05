"A livello tecnico-tattico mi prendo le colpe Ma questa squadra sta dando il massimo"

Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo prova a fotografare il difficile momento nerazzurro alla luce della sconfitta contro il Frosinone. "Non penso sia una mancanza di terminazione quella che sta caratterizzando la squadra al momento - dichiara l’allenatore, rifuggendo chi solleva la questione di uno spogliatoio non in salute -. È un problema sicuramente a livello mentale perché la squadra nel momento che subisce qualcosa dall’avversario va in grave difficoltà". D’Angelo ha bene in mente il momento esatto in cui il Pisa ha perso la partita: "Tutto è accaduto dopo il pareggio del Frosinone, al loro primo specchio della porta - prosegue l’allenatore. Fino a quel momento non avevamo rischiato nulla". L’allenatore originario di Pescara si erge così a ultimo baluardo dello spogliatoio stesso, difendendo per quanto possibile i propri ragazzi: "Io non riesco ad addossare colpe a livello caratteriale - continua l’allenatore - . A livello tecnico e tattico abbiamo delle mancanze e qui mi metto di mezzo io per primo. Adesso è giustissimo che venga criticato l’allenatore perché la squadra non sta andando bene ed è l’allenatore che deve dare le risposte ai dubbi che possono avere i calciatori in campo. Nessuno si è mai tirato indietro né nel gruppo giocatori, né nello staff. Siamo consapevoli che stiamo deludendo perché probabilmente dopo la grande rincorsa tutti quanti ci aspettavamo chissà che invece negli ultimi due mesi siamo andati in evidente apnea".

C’è un’unica cosa da fare per il tecnico ed è, come sempre, da marchio di fabbrica, applicare la cultura del lavoro: "Dobbiamo solo stare zitti, prenderci le critiche, tutte, così come prendevamo con grande sorriso gli applausi e le note di stima". D’Angelo ringrazia i tifosi per il sostegno durante la partita, mettendo in evidenza che i fischi sono arrivato solo a fine gara: "A nome di tutti ringrazio i tifosi perché abbiamo ben notato che i fischi sono arrivati alla fine della partita e questa è una nota di merito". Vengono spiegate anche alcune scelte tecniche: "Abbiamo recuperato Torregrossa solo negli ultimi giorni, Barba ha avuto 3 giorni la febbre, martedì e mercoledì non si è allenato - spiega l’allenatore -. Morutan invece sta attraversando un momento non buono soprattutto a livello mentale e volevamo togliergli un po’ di questo peso buttandolo dentro nell’ultima mezzora. Masucci stava benissimo".

D’Angelo conclude il suo intervento parlando delle prossime due gare: "Non posso dimenticare quello che mi hanno dato i nostri giocatori finora e sono convinto ci daranno ancora nelle prossime due partite. La squadra nelle prossime due partite farà di tutto per invertire questa ombra così forte che ci ha colpito".

M.B.