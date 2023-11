151 Winter Series

L’analisi. Una formazione da trasferta: terza vittoria fuori. Anche la difesa ha blindato la porta in 4 occasioni

La sosta per le nazionali e i bilanci

Vittoria al 94' per la Primavera del Pisa: battuto 1-0 il Cosenza

Sport

Volley, due vittorie per le formazioni casciavoline in Serie C e Serie D