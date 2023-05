Sesso in cambio di droga: arrestati tre spacciatori a Pisa

Pisa, 14 maggio 2023 – Si è conclusa con tre arresti l'indagine che ha documentato oltre 120 cessioni di stupefacente. A finire in carcere sono stati tre spacciatori, due senegalesi e una donna italiana, che sono stati arrestati oggi, domenica 14 maggio, dalla squadra mobile di Pisa, in esecuzione di altrettante custodie cautelari in carcere disposte dal gip.

Nel corso dell’indagine i poliziotti hanno anche scoperto che uno dei due uomini chiedeva prestazioni sessuali in cambio della cessione di droghe. L'indagine è scattata in seguito alle segnalazione di condomini di un palazzo popolare della periferia che avevano denunciato movimenti sospetti in un appartamento. Per settimane i poliziotti hanno tenuto d'occhio l'immobile riscontrando, spiega la questura, “almeno 120 cessioni di cocaina a diversi assuntori”.

Inoltre uno dei due stranieri arrestati è noto a Pisa, dove è residente da diversi anni, perché ha vari precedenti di polizia a carico. Gli è stata contestata una specifica aggravante prevista dalla normativa perché in almeno tre occasioni ha ottenuto prestazioni sessuali da una cliente in cambio delle cessioni di stupefacente. Il pusher è stato rintracciato all'interno dell'abitazione tenuta d'occhio per diverse settimane, e quando i poliziotti hanno fatto irruzione è stato sorpreso in compagnia di altri individui, alcuni però noti come tossicodipendenti e risultati estranei all'indagine. L'uomo è stato arrestato.

La perquisizione dell'appartamento ha consentito di ritrovare e sottoporre a sequestro "copioso materiale per il confezionamento in dosi, sostanza da taglio, bilancina di precisione e pipe per fumare il crack”.

È stata sequestrata anche l'abitazione. L'altro senegalese e la donna italiana, già detenuti in carcere per un altro procedimento, hanno ricevuto la notifica della custodia cautelare direttamente in cella.

