Serata per il centro di aiuto per la vita

Un momento della serata di raccolta fondi per il Centro di Aiuto alla Vita di Pisa

Pisa, 4 marzo 2023 – E’ stata una serata all’insegna di arte e solidarietà quella che si è svolta sabato 18 febbraio al ristorante Le Scuderie di San Rossore. Più di 100 persone hanno partecipato alla cena di beneficenza a favore del Centro di Aiuto alla Vita di Pisa, associazione che da più di 40 anni sostiene donne nel periodo delicato della gravidanza, in particolare quando ci sono difficoltà che rendono l’accoglienza della vita nascente più complicata e difficile. Ed è una vita iniziata “in salita” quella che è stata interpretata a partire dalla lettura del libro di poesie “Dal vuoto” di Patrizia Bonistalli Valori. Mille immagini / di te / ha il mondo, / ma nessuna /

ti fa tanto risplendere/ quanto vedendoti / dalla mia anima è il sentimento di chi è stata abbandonata alla nascita, ma che celebra il coraggio della giovane madre che le ha permesso di esserci. Celebrazione della Vita, in ogni situazione.

E celebrazione della vita sono state le testimonianze di altre associazioni che condividono il valori di prossimità nei confronti delle persone in situazioni difficili: l’Associazione Italiana Medici Cattolici, nel ricordo del dottor Enrico Ippolito recentemente scomparso. Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, che si occupa di persone senza fissa dimora garantendo loro l’accesso alle cure presso l’ambulatorio etico. E ancora, l’Associazione “Ora mamma” che sostiene, con un supporto psicologico professionale e continuativo, le mamme a rischio depressione in gravidanza e post parto. L’associazione Amici di Agata Smeralda che in tutte le parti del mondo sostiene bambini in situazione di povertà e disagio con adozioni a distanza e progetti educativi. Il Centro Italiano Femminile, con le attività di scuola di italiano per donne immigrate e i progetti di sostegno alle donne in carcere con la vendita dei loro manufatti. E infine l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose che assieme ai Centro di Aiuto alla Vita e altre associazioni sta promuovendo l’istituzione della Giornata per la Vita Nascente il 25 marzo.

“Una bella serata, che è riuscita a coniugare impegno e leggerezza creando un bel clima di condivisione ed empatia tra i partecipanti”.