«Robert, scomparso da mesi, è stato a Pisa»

Eleocadio Ramirez Carrasco

Pisa, 9 marzo 2023 – Non si hanno più sue notizie da mesi. Si chiama Eleocadio Ramirez Carrasco (per tutti Robert), ha 36 anni, e “stava affrontando un periodo difficile”. E’ scomparso da Roma intorno a novembre poi da alcune ricerche la sua carta risulta aver pagato nelle zone di Viareggio dal 12 al 17 ottobre 2022.

Ma è stato avvistato anche a Pisa, in particolare in zona Stazione. Dove, anche qui, ha utilizzato la carta di credito. Poi, più nulla. I familiari sono molto preoccupati per lui e fanno appello a chiunque possa averlo visto. E a lui stesso: «Torna a casa». L’ultimo contatto telefonico risale al 13 dicembre: poche parole con la madre alla quale dice di avere il telefono rotto e poi riattacca.

Il caso è arrivato anche alla redazione della trasmissione tv «Chi l’ha visto» che ha parlato di Robert.

Chi ritiene di poter fornire notizie o segnalazioni utili ai familiari può contattare questo numero di telefono: 327.3793088