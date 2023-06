Ragazzino morto in casa, padre a giudizio

Pisa, 9 giugno 2023 – L’accusa formale è quella di omicidio colposo. Una contestazione per permettere le indagini a tutto tondo. Il ragazzino, 11 anni, morì in casa con un colpo di pistola. A distanza di due anni, è stato rinviato a giudizio, l’udienza si terrà a ottobre. A processo è finito un carabiniere della provincia di Pisa.

Per l’accusa l’uomo non avrebbe tenuto l’arma al sicuro. Nessuna costituzione di parte civile. I primi testimoni saranno ascoltati in autunno. L’uomo è assistito dagli avvocati Francesco ed Enrico Virgone del foro di Pisa: non ci saranno riti alternativi.