Pontedera, sorpreso a rubare in una casa: 61enne arrestato

Pontedera (Pisa), 25 ottobre 2023 -Un 61enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pontedera per tentata rapina in una casa. È successo il 24 ottobre. L'uomo, dopo essersi introdotto nell’abitazione, mentre rovistava all’interno della borsa è stato scoperto dalla proprietaria che si è messa a gridare.

Il marito, allertato dalle urla della moglie, si è precipitato in suo soccorso. A quel punto è scattata col ladro una violenta colluttazione, interrotta solo con l’arrivo dei carabinieri, allertati tramite il Nue112, che hanno tratto in arresto il 61enne. L’uomo, dopo le formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria di Pisa, è stato accompagnato agli arresti domiciliari.

Maurizio Costanzo