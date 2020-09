Cascina (Pisa), 20 settembre 2020 - L'europarlamentare Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana, ha votato questa mattina, intorno alle 11.20, a Zambra, frazione del comune di Cascina, presso la scuola primaria 'Giovanni XXIII' di via della Libertà.

«È una giornata storica ma stanotte ho dormito serenamente», ha detto Ceccardi mentre in coda attendeva di votare. Con la candidata il compagno Andrea Barabotti, originario di Marina di Carrara e responsabile organizzativo regionale della Lega, che per la prima volta vota a Cascina. Ceccardi ha poi votato dopo essere stata per circa 50 minuti in fila. «Oggi è il compleanno della mia mamma - ha aggiunto Ceccardi mettendosi in coda - e abbiamo prenotato un ristorante dove la festeggeremo con parenti e amici dopo avere votato per il referendum, le elezioni comunali e le regionali. Domani pomeriggio invece abbiamo prenotato un albergo a Firenze e seguiremo lì lo spoglio».