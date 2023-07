Pisa, un anziano costruisce in casa armi clandestine: arrestato

Pisa, 6 luglio 2023 - Un anziano è stato arrestato dai carabinieri agli arresti domiciliari dopo che hanno scoperto nella sua abitazione di Bientina, in provincia di Pisa, alcune armi costruite artigianalmente e perfettamente funzionanti, ma detenute illegalmente. L'intervento è scattato dopo la segnalazione dell'uomo che andava in giro per Cascina, un altro centro del Pisano, impugnando un revolver. In effetti l'anziano è stato rintracciato poco dopo con la pistola, che era caricata a salve ma priva del tappo rosso per distinguerla dalle armi vere. Già nel maggio scorso, spiega l'Arma, “l'uomo era stato raggiunto da un decreto prefettizio di divieto di detenzione armi e munizionamento” e “gli furono ritirate le armi detenute regolarmente” dopo un litigio con il vicinato. L'intervento di ieri, mercoledì, è avvenuto dopo un diverbio tra l'anziano e altre persone e quando i militari lo hanno identificato l'uomo era già rientrato nella sua abitazione, dentro la quale sono state trovate oltre alla pistola a salve anche numerose altre armi, costruite artigianalmente in un'officina annessa alla sua proprietà e dove sono stati trovati altri pezzi di armi in produzione e una cinquantina di cartucce di vario calibro. Tutto il materiale è stato sequestrato.

