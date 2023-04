Pisa, rissa in centro: in quattro sorpresi a pestare un 27enne

Pisa, 25 aprile 2023 – Grazie all’arrivo provvidenziale della Polizia, un 27enne si è salvato. La squadra Volanti della polizia ha infatti bloccato a Pisa quattro tunisini, tra cui un 15enne, mentre in via Vespucci stavano percuotendo un loro connazionale di 27 anni. I quattro sono stati portati in questura per il fotosegnalamento e la compilazione dei verbali con cui sono stati denunciati per lesioni aggravate dall' avervi partecipato più persone. L'aggredito invece è stato accompagnato dal 118 in ospedale, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di sette giorni. I motivi dell'aggressione riferiti sarebbero riportati a screzi personali, ma gli investigatori della polizia stanno verificando se invece ci siano attriti per questioni legate allo spaccio di stupefacenti. Le indagini sono in corso.

