Pisa, ecco che fine fa la polvere di stelle

Pisa, 9 maggio 2023 - Secondo il cosmologo della Normale, in un articolo pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, la polvere che le stelle hanno formato viene spazzata via da potentissimi venti che emanano dalle stelle stesse. Sarebbe in pratica avvenuto un processo di 'pressione di radiazione': la luce stessa emessa dalle stelle esercita una forza che accelera la polvere e il gas circostante, spazzandoli fuori dalla galassia. Una specie di "soffiatore cosmico" che pulisce i detriti stellari permettendo alla luce delle stelle di raggiungerci direttamente senza passare attraverso quella cortina fumosa. "I dati che Webb ci sta mandando sono di una qualità incredibile e ci permettono di comprendere come l'Universo si sia evoluto nelle sue fasi iniziali, quando tutto ciò che vediamo oggi doveva ancora formarsi - commenta il cosmologo -. Se la nostra spiegazione della colorazione blu delle galassie fotografate fosse corretta la presenza di venti di altissima velocità (un milione di km all'ora!) avrebbe implicazioni notevoli per la visibilità di questi oggetti così lontani, determinando le loro proprietà fisiche e il loro tasso di formazione stellare". Non sono chiari i meccanismi che possono aver portato alla rapida formazione di un numero così grande di stelle, tanto che alcuni scienziati ipotizzano che i nuovi dati raccolti da Webb potrebbero imporre anche una revisione del modello cosmologico standard del Big Bang. Maurizio Costanzo