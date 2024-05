Pisa, divieto temporaneo di balneazione nel tratto costiero di Tirrenia nord

Pisa, 16 maggio 2024 - Il sindaco di Pisa, Michele Conti ha firmato ieri un’ordinanza che prevede il divieto temporaneo di balneazione nel tratto marino di Tirrenia nord, per una lunghezza di 2850 metri, che si estende a partire dall’incrocio con via Bigattiera e arriva dopo la piazza di Tirrenia, all’altezza di via dell’Agrifoglio (in corrispondenza dell’acqua park). A seguito dei campionamenti effettuati da Arpat sono state infatti rilevate concentrazioni di Escherichia Coli superiori ai limiti previsti dalle normative, che rendono il tratto di costa temporaneamente non idoneo alla balneazione. L’ordinanza, adottata a fini precauzionali, avrà efficacia fino a quanto i campionamenti, che saranno svolti da Arpat, non daranno esito favorevole alla balneazione.