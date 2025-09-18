Pisa, danneggiata la sede della Rete dei Comunisti

Pisa, 18 settembre 2025 – La porta d’ingresso della sede di via Sant’Andrea 31 a Pisa è stata trovata questa mattina gravemente danneggiata, con il vetro sfondato. A denunciarlo è la Rete dei Comunisti insieme a Cambiare Rotta, Organizzazione Giovanile Comunista, che parlano di un “atto di intimidazione notturno”.
Il danneggiamento è avvenuto "in prossimità di una iniziativa pubblica che terremo nella nostra sede" ha scritto l'organizzazione studentesca.
“Crediamo che questa aggressione sia il frutto del clima avvelenato determinato dall’estrema destra del nostro paese dopo l’omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti” dichiarano ancora in una nota.