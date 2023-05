Pisa, arrestato all’aeroporto un 45enne per maltrattamenti alla moglie

Pisa, 12 maggio 2023 - La polizia di frontiera, nel corso dei controlli documentali dei passeggeri in arrivo da Tirana, Albania, ha arrestato all'aeroporto di Pisa e trasferito al carcere Don Bosco un uomo di 45 anni, accusato di ripetuti maltrattamenti alla moglie, invalida, mentre era ubriaco e dopo avere assunto stupefacenti, «mettendo in atto condotte di sopraffazione fisica e psicologica». Lo ha reso noto la questura pisana. Secondo quanto accertato, anche in base alla consultazione della banca dati in uso alle forze dell'ordine, i fatti sono stati commessi nel territorio fiorentino tra il giugno 2021 e lo scorso febbraio. All'uomo è stata contestata anche l'aggravante di averli compiuti ai danni di una donna invalida e alla presenza di figli minori. Nell'ambito degli stessi controlli la Polaria ha eseguito un altro ordine di carcerazione nei confronti di una donna 60enne condannata per lesioni. Anche in questo caso il reato è stato commesso a Firenze e la donna è stata accompagnata alla casa circondariale di Pisa dove sconterà una pena di un anno di reclusione. Infine, un uomo di 36 anni è stato respinto, con immediato imbarco verso il Paese di provenienza, poiché ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica e dichiarato inammissibile su tutto il territorio Schengen. Maurizio Costanzo