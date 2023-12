Palazzo Blu si arricchisce. Acquisito «Il Buon Samaritano». Il dipinto di Orazio Riminaldi

Pisa, 5 dicembre 2023 – Un filo di colori, temi e maestria che unisce la famiglia Gentileschi, il nuovo dipinto e la nostra città. Un anno fa fu acquisito il «Cristo e la Samaritana al pozzo» di Artemisia Gentileschi. La Fondazione Pisa ora ha arricchito il museo di Palazzo Blu con una nuova opera «Il buon Samaritano» di Orazio Riminaldi (1593-1630), pittore pisano che si formò nella capitale per poi rientrare in città per realizzare la cupola del duomo di Pisa, durante il restauro della cattedrale coordinato da Curzio Ceuli. «Orazio Gentileschi fu maestro a Roma della figlia Artemisia come di Orazio Riminaldi, insieme costituivano un cenacolo artistico e culturale originario della nostra città», spiega il presidente di Palazzo Blu, Cosimo Bracci Torsi.

Un insieme di talenti che si possono ammirare adesso proprio nel museo sul lungarno. «Sin dall’avvio della propria attività, la Fondazione ha riservato una particolare attenzione, per quanto riguarda il settore ‘Arte, attività e beni culturali’, al recupero di opere d’arte e testimonianze di valore storico e culturale riguardanti la città di Pisa e il suo territorio, da inserire nella collezione esposta a Palazzo Blu», riflette il presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso. «La presentazione dell’opera del celebre pittore seicentesco pisano – aggiunge il sindaco Michele Conti – arriva subito dopo la grande mostra del 2021 su Orazio Riminaldi all’Opera della Primaziale Pisana, che ha permesso non solo agli appassionati, ma anche al grande pubblico e, in particolare, alla nostra comunità, di scoprire o riscoprire l’autore della cupola del Duomo di Pisa».

Per info palazzoblu.it.

An. Cas.