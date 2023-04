Non si ferma all’alt, sperona i carabinieri e si tuffa in Arno

Pisa, 11 aprile 2023 – Non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha tentato una rocambolesca fuga prima speronando la gazzella che lo inseguiva e poi tuffandosi nel tentativo di seminare i militari, ma poco dopo è stato comunque raggiunto e bloccato. Per questo un italiano di 27 anni, con precedenti penali, è stato arrestato la notte scorsa per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato.

Al giovane è contestata anche la guida senza patente perché mai conseguita. L'episodio è avvenuto intorno alle 1 quando la pattuglia ha notato l'automobilista sfrecciare a forte velocità ma anziché fermarsi all'alt ha repentinamente accelerato per fuggire e dopo una serie di manovre spericolate per eludere l'inseguimento ha speronato la pattuglia nei pressi dell’argine dell'Arno e lì ha abbandonato l'auto e si è gettato in acqua scomparendo per un po’ alla vista dei carabinieri che per le ricerche hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco.

Poco dopo il 27enne è stato notato in strada vicino a un centro commerciale, ma anche in questo caso ha tentato di reagire scagliandosi contro i militari con un carrello della spesa. Alla fine è stato bloccato, arrestato e successivamente trasferito in ospedale per un principio di assideramento. Sono ricorsi alle cure dell'ospedale anche alcuni militari rimasti contusi nella colluttazione.