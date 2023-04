Moto contro tir, muore centauro

Pappiana (San Giuliano Terme), 8 aprile 2023 – Incidente mortale (tir contro moto) nel pomeriggio dell’8 aprile 2023 a Pappiana, frazione di San Giuliano.

Nell’impatto violentissimo è morto un centauro. Sono ancora in corso gli accertamenti, ma per l’uomo in sella alle due ruote non c’è stato nulla da fare, è deceduto quasi subito. La vittima, che era a bordo di una moto Yamaha, aveva sessant’anni.

Sul posto, l’ambulanza del 118 e la polizia municipale sangiulianese che ha effettuato i rilievi. Sconvolto il paese che si stava preparando alla festa di Pasqua.