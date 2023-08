Internet Festival scalda i motori: la parola d’ordine per l’edizione 2023 è ‘artificiale’

Pisa, 1 agosto 2023 - Artificiale è la parola chiave dell'edizione numero 13 di Internet Festival, la manifestazione che indaga il rapporto della nostra società con il digitale.

È in programma a Pisa dove si svolgerà dal 5 all'8 ottobre. Il festival accenderà ben venti location diverse in città, dalle aule delle più prestigiose istituzioni accademiche e di ricerca a musei, centri congressi, cinema e circoli culturali. Saranno decine gli ospiti di fama internazionale attesi per quattro giorni di attività trasversali. Tanti gli appuntamenti in programma: dalle conversazioni tecnico-scientifiche agli spettacoli, alle installazioni interattive ai T-Tour.

E non mancheranno le attività per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che inizieranno già il 4 ottobre. Tra i temi portanti di questa edizione, spiega una nota, la digitalizzazione della società e l'etica nella tecnologia, grazie all'intervento di filosofi del calibro di Eric Sadin e Pascal Chamot e di scienziate come Alessandra Sciutti, una delle più note tecnologhe nell'ambito della robotica.

Ma anche la creatività e il lavoro in rapporto all'intelligenza artificiale, i complottismi e l'opinione pubblica. E ancora, l'inclusione, i diritti, le opportunità legate alla transizione digitale della Pa, con due intere giornate a cura della Regione Toscana. Di diritti in rete si parlerà, tra gli altri, con i referenti di Google chiamati a raccolta nella sezione «Artificial law». Focus anche sull'utilizzo dei dati biometrici, il riconoscimento facciale e i futuri desiderabili vs le distopie con Oyidiya Oji Palino, European network against racism aisbl (Enar), Laura Carrer, giornalista esperta in tecnologie di sorveglianza, e Vera Gheno, linguista, saggista e traduttrice.

Nell’Internet Festival spazio anche ad anticipazioni sul futuro dell'agroalimentare tra naturale e artificiale, sui dati delle dipendenze e dei comportamenti in rete raccolti dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa, sull'evoluzione del mondo editoriale tra booktoker, podcast e nuove serie Tv, su soluzioni per aziende improntate all'applicazione dell'intelligenza artificiale. Nel ricco cartellone anche installazioni interattive, e lo spettacolo teatrale curato dai Sacchi di Sabbia e Davide Barbafiera insieme ai detenuti del carcere Don Bosco, concerti e il closing party ‘Technomagia - Paradisi Artificiali’ al Deposito Pontecorvo.

