Incendio a Caprona, le fiamme divorano ruspa e rotoballe

Caprona (Pisa), 15 ottobre 2023 - Paura a Caprona dove è divampato un incendio in un annesso agricolo. Il rogo è scoppiato nella notte nella frazione del Comune di Vicopisano, quasi al confine con Calci, nel Pisano. Le fiamme hanno raggiunto una ruspa, che è andata completamente distrutta, oltre ad un grande numero di rotoballe di fieno.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa. Visto il gran quantitativo di materiali interessati dalla fiamme, per effettuare lo smassamento è stato necessario utilizzare una terna, una macchina da cantiere usata per eseguire lavori di scavo, riporto, e movimento di materiale, messa a disposizione dallo stesso Comune di Calci. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.