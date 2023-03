Incendio in appartamento: salvato il cane

Vigili del fuoco al lavoro (foto di repertorio)

Pisa, 1° marzo 2023 – Il fumo e l’allarme. Dall’incendio è stato salvato un cagnolino che si trovava nell’appartamento. L’emergenza è stata segnalata nel pomeriggio del 1° marzo 2023, quando l’operatore del numero unico 112 ha allertato i vigili del fuoco per un’urgenza in via Di Nudo a Pisa. Sono stati i vicini di casa a far scattare i soccorsi. Le fiamme sono partite dalla cucina. Sono in corso accertamenti, ma la causa potrebbe essere stata un cortocircuito.

All’interno dell’alloggio in quel momento non c’erano i padroni ma c’era il loro cane di color nero. Sono stati i vigili del fuoco ad aprirgli la porta. “Appena ha avuto una via di fuga è stato lui stesso a uscire”, hanno raccontato gli operatori.

Non è stato necessario evacuare il palazzo, ma sia la cucina che la stanza in corrispondenza al piano di sopra sono state rese inagibili.