In partenza i lavori per la realizzazione dei varchi sul Ponte della Sp1 della Botte

Vicopisano, 22 luglio 2023 - Da lunedì 24 luglio inizieranno i lavori di apposizione della segnaletica orizzontale e verticale per i varchi in prossimità del ponte della Sp1 della Botte, gli interventi sono a cura della Provincia di Pisa. "Nell'arco di massimo una settimana, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, saranno completate le installazioni che consentiranno di limitare in modo più efficace il passaggio di mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 t" spiega il Presidente Angori. "Ricordo che le fasi di lavorazione per il Bonte della Botte sono concordate attraverso l'apposito tavolo istituito dalla Provincia con le amministrazioni comunali di Calcinaia e Vicopisano, le cui comunità sono interessate direttamente dalle lavorazioni, e tutte le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interesse, per condividere, come di consueto quando la Provincia di Pisa si occupa di questa tipologia di interventi, lo stato dell'arte dei lavori e del cronoprogramma al fine di ridurre al minimo i disagi e le criticità per comunità e imprese, in un'ottica di ascolto attivo e dialogo che portiamo avanti da anni" afferma ancora il presidente Massimiliano Angori. "Gli interventi in partenza da lunedì 24 saranno effettuate in orario diurno dalle ore 9:00 alle ore 17:00 per evitare le fasi di punta della mattina e della sera, e dopo tale orario sarà ripristinata la regolare circolazione veicolare, così come durante i giorni festivi e prefestivi". Le lavorazioni di installazione dei varchi in partenza da lunedì 24 luglio sono disciplinate da apposita ordinanza disponibile all'albo pretorio della Provincia di Pisa e prevedono il restringimento della carreggiata e l’abbattimento del limite amministrativo di velocità a 30 km/h per la lunghezza del ponte dal 0+300 al km 0+500 della SP 1 “Della Botte” mantenendo la larghezza della piattaforma stradale di transito in doppio senso di circolazione di 5,60 m. Le fasi di lavorazione dovute alla predisposizione del restringimento della carreggiata siano eseguite in base alle necessità in senso unico alternato regolamentato da movieri.