In cocaina, sostanza da taglio e 70mila euro in casa: arrestato

Pisa, 21 giugno 2023 – In casa aveva 70 mila euro in contanti, 15 grammi di cocaina e quasi 13 chili di presunta sostanza da taglio. Per questo un operaio albanese di 40 anni, regolarmente residente a Pisa, è stato arrestato dalla polizia e trasferito in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un'auto civetta della narcotici martedì sera intorno alle 22 ha deciso di controllare una vettura in zona Stazione con a bordo l'albanese, già noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi. L'uomo ha detto che stava tornando a casa dal lavoro, ma i poliziotti non convinti hanno esteso la perquisizione al suo domicilio dove hanno trovato e sequestrato 15 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, molto materiale per il confezionamento in dosi, 12,5 chili di presunta sostanza da taglio di colore marrone e quasi 70.000 euro in contanti.