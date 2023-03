Una fiaccolata per la pace in Ucraina

Pisa, 1 marzo 2023 – «Il pacifismo contemporaneo e i suoi dilemmi», da Kant a Bobbio. Giovedì 2 marzo 2023, alle 17, nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Politiche, in via Serafini 3, Nico De Federicis, professore di Filosofia Politica, Università di Pisa, introdurrà il tema «Il pacifismo contemporaneo e i suoi dilemmi», da Kant a Bobbio

«La riflessione sul valore della pace (idea, in effetti, di remotissima gestazione) ha segnato in modo indelebile la stagione dell’illuminismo europeo, col suo universalismo morale e la sua attenzione alla giustizia e ai diritti. Tra gli illuministi, poi, è stato I. Kant a offrirci la versione più coerente e concettualmente estesa di filosofia politica irenica. Dopo Kant, la riflessione sul pacifismo è stata ripresa da importanti autori, e da ultimo, in Italia, da N. Bobbio. Muovendo dalla ricostruzione di queste esperienze teoriche di matrice irenica, il seminario intende prendere in considerazione le opportunità, ma anche lo spettro dei problemi, che esse lasciano in eredità alla politica del nostro tempo», spiega il professor Nico De Federicis.