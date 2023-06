Folle inseguimento sulla Fi-Pi-Li dopo il furto di un'auto: tre arresti

Pisa, 28 giugno 2023 - Hanno rubato un'auto a Cascina, nel pisano, e sono fuggiti sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare, innescando un rocambolesco inseguimento da parte dei carabinieri che dopo una ventina di chilometri sono riusciti ad arrestarli. In manette sono finiti un tunisino di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine, e due italiani di 41 e 34 anni accusati a vario titolo di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di grimaldelli. Dopo il processo per direttissima lo straniero è stato trasferito in carcere, uno dei due italiani ai domiciliari e l'altro liberato dopo al convalida dell'arresto. Il furto dell'auto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri dopo che il proprietario 'aveva lasciata in sosta per pochi minuti: il veicolo era però dotato di un sistema di geolocalizzazione, grazie al quale è stato intercettato sulla Fi-Pi-Li dai militari dell'Arma che hanno intimato l'alt al conducente il quale ha invece accelerato repentinamente ed è fuggito inseguito dalla pattuglia. I tre ladri, dopo avere imboccato lo svincolo per Tirrenia, a San Piero a Grado, hanno urtato un'altra vettura, senza conseguenza per l'automobilista, prima di fermare la corsa contro il guard rail. Due malviventi sono fuggiti attraverso i campi, mentre il terzo è stato immediatamente bloccato. Nel giro di pochi minuti tuttavia i carabinieri giunti in forze sul posto hanno rintracciato e bloccato gli altri due fuggitivi. A bordo dell'auto rubata sono stati trovati e sequestrati diversi attrezzi da scasso, ma anche un computer portatile, uno zaino e altri oggetti ritenuti di provenienza illecita e sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

