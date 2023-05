Filippo Paoli, Presidente della categoria Unionmeccanica di Confapi Pisa e del Tirreno, n

Pisa, 22 maggio 2023- Filippo Paoli, imprenditore Pisano, è stato nominato ieri tra i componenti della nuova Giunta di Presidenza di UNIONMECCANICA di Confapi, la categoria che raggruppa le piccole e medie imprese del settore metalmeccanico. Imprenditore di successo, Paoli gestisce quattro aziende metalmeccaniche in provincia di Pisa – Nuova Mecanica Srl, Toscana Riporti Srl, ITAM Srl, e Nuova Utensileria Pontedera Srl. Da anni Paoli è associato a Confapi Pisa e del Tirreno, già Presidente della Categoria Unionmeccanica territoriale, da alcuni mesi era stato anche nominato componente dell’Assemblea Nazionale di E.B.M., l’Ente Bilaterale dei Metalmeccanici. A metà aprile il Consiglio Nazionale, riunitosi a Roma, ha eletto l’imprenditore Luigi Sabadini alla Presidenza Nazionale dell’Unione di Categoria per il triennio 2023-2026. A seguito dell’elezione, sono stati rinnovati oggi anche il Comitato Direttivo e la Giunta di Presidenza e nominati i due Vicepresidenti Nazionali UNIONMECCANICA, Marco Mariotti come Vicepresidente vicario e Antonio Casano. Ad affiancare il Presidente Sabadini nella guida Nazionale della Categoria undici componenti di Giunta individuati a seguito di una vera e propria consultazione con tutti gli imprenditori e le imprenditrici in possesso di competenze utili che hanno manifestato la loro disponibilità a dedicare parte del loro tempo all’Associazione. L’Unione Nazionale di Categoria UNIONMECCANICA è costituita su iniziativa di CONFAPI dalle imprese associate che operano nel settore metalmeccanico e ha lo scopo di tutelare gli interessi della categoria, garantire la promozione, lo sviluppo e la rappresentanza delle tematiche di settore e delle imprese associate. UNIONMECCANICA cura l’assistenza e la tutela degli interessi degli imprenditori metalmeccanici in tutti gli ambiti, economici, sociali, sindacali e culturali, che direttamente o indirettamente le riguardano. In nome e per conto della CONFAPI, e nell’interesse della categoria, concerta e stipula i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per le PMI del settore. “Sono onorato di far parte della Giunta di Presidenza di UNIONMECCANICA ” afferma Paoli, “ la nomina mi fornisce un’ulteriore opportunità di rappresentanza delle istanze della categoria metalmeccanica. Sul nostro territorio abbiamo già messo in campo diversi interessanti progetti, penso ad esempio allo sviluppo di percorsi di qualifica dedicati e di un corso di laurea professionalizzante per il settore, ed anche attraverso la promozione di piacevoli incontri informali tra gli imprenditori siamo costantemente impegnati nel rilevare i bisogni e le istanze della categoria di cui farsi portavoce stimolando i nostri associati a fare rete”. La nomina di Paoli in UNIONMECCANICA fa seguito ad altri importanti e significativi riconoscimenti ottenuti dalla territoriale Confapi di Pisa e del Tirreno, dalla nomina dell’imprenditore edile Andrea Bottai in Giunta Nazionale ANIEM a quella dell’imprenditore del comparto legno-arredo Lorenzo Gasperini nel Direttivo UNITAL, dalla nomina del Vicepresidente Enrico Parenti come componente di Giunta Nazionale UNIMATICA alla recente nomina del Presidente Luigi Pino, già Presidente confederale territoriale e Regionale dell’Associazione, a componente della Giunta Nazionale di Presidenza confederale della stessa CONFAPI.