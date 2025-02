Ex cartiera di Rigoli, controlli ambientali dopo il sequestro

San Giuliano Terme, 14 febbraio 2025 - Dopo il sequestro del cantiere all'ex cartiera di Rigoli, disposto a seguito di controlli effettuati la scorsa settimana che avevano rilevato la totale mancanza di titoli abilitativi edilizi, ieri sono stati eseguiti i primi accertamenti tecnici ambientali. L'operazione è stata delegata dalla Procura della Repubblica di Pisa alla Polizia Municipale di San Giuliano Terme, con il supporto di Vigili del Fuoco, Arpat e Carabinieri Forestali.

"Il sequestro è avvenuto dopo un intervento della Polizia Municipale nel cantiere edile della ex cartiera – ha spiegato l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi – a seguito di segnalazioni che evidenziavano potenziali irregolarità, poi confermate dai controlli effettuati".

L'edificio industriale, in stato di abbandono da anni, è stato riacquistato nel 2015 da una società della provincia di Treviso. "L'intervento è stato possibile grazie a due giorni di appostamenti in borghese della Polizia Municipale – ha aggiunto Pancrazzi – al termine dei quali è stato effettuato l'accesso al cantiere. Gli agenti hanno verificato l'assenza totale di titoli abilitativi edilizi e riscontrato lavori di demolizione di parti interne ed esterne dell'edificio. Il materiale di risulta è stato stoccato nell'area di pertinenza della fabbrica, suddiviso per tipologia tra materiali ferrosi, edili e vecchie strumentazioni".

Durante gli accertamenti, condotti dagli enti preposti, è stata esclusa la presenza di vapori organici volatili e radioattività nell'area dell'ex cartiera. I controlli ambientali proseguiranno nei prossimi giorni per verificare eventuali altre criticità legate alla gestione dei materiali e alla sicurezza del sito.