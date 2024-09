Dispersi sui Monti Pisani, soccorsi cinque escursionisti dai Vigili del Fuoco

San Giuliano Terme, 23 settembre 2024 – Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Pisa per il soccorso di cinque escursionisti disorientati sui Monti Pisani. L’allarme è scattato alle 20.26 di domenica 22 settembre, quando il gruppo, impegnato in un'escursione nei pressi della “Casa del Polacco”, in località Asciano Pisano, ha perso l’orientamento con il calare del sole.

Grazie all’intervento del personale della Sala Operativa e degli esperti TAS (Topografia Applicata al Soccorso), i soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con gli escursionisti, localizzandoli rapidamente. La squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale, attivata immediatamente, ha provveduto a raggiungere il gruppo e a riportarlo in salvo.

Fortunatamente, tutti gli escursionisti sono stati recuperati in buone condizioni di salute e nessuno di loro ha riportato ferite.