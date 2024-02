Pisa, stangata sui permessi per le Ztl: “Tariffe aumentate anche del 60%”

di Gabriele Masiero

PISA

Una vera e propria stangata sul costo dei permessi per gli accessi in Ztl e per gli abbonamenti negli stalli blu cittadini è già stata recapitata a migliaia di pisani. Lo denuncia la Federconsumatori, secondo la quale i rincari "si aggirano tra il 50 e il 60% rispetto alle vecchie tariffe: ad esempio l’abbonamento mensile in un parcheggio ‘residenziale’ in Zona Quarantola passa da 30 a 80 euro, mentre un accesso in Ztl in Zona San Martino per un commerciante risulta più che raddoppiato passando da circa 200 a poco più di 420 euro". "Ieri - afferma il presidente di Federconsumatori, Sandro Imbruglio - il nostro centralino è stato preso letteralmente d’assalto da molti cittadini che segnalavano il vertiginoso aumento delle tariffe riguardanti gli abbonamenti per i parcheggi negli stalli blu dentro e fuori le Zone Ztl e per l’accesso a quest’ultima nei quartieri ove presente, cosi come stabilito dalla Giunta con una delibera del 16 novembre scorso. Un aumento che ha colpito indiscriminatamente sia residenti che non residenti ma anche commercianti che necessitano dell’accesso dai varchi per condurre la propria attività commerciale. Non comprendiamo le motivazioni di questi aumenti spropositati e fuori controllo, che costituiscono l’ennesimo balzello nei confronti dei cittadini pisani e dei suoi commerciati, che hanno già subito un aumento della Tari, a fronte di un servizio pessimo e quasi inesistente, basti pensare alla penuria di posti dedicati ai residenti o alle condizioni pessime in cui versano le strade pisane". Infine, Federconsumatori chiede "alla giunta Conti di fare un passo indietro".

Critiche all’amministrazione piovono anche dal centrosinistra: il consigliere comunale del Pd, Enrico Bruni, osserva che "sono arrivati gli aumenti voluti dalla destra per sistemare i bilanci comunali, oltre agli aumenti sulla Tari e dell’Irpef, ecco i rincari sui permessi della Ztl e l’ aumento del 16% del costo del suolo pubblico. Il Bilancio della destra è un vero e proprio attacco al potere d’acquisto delle famiglie e delle piccole imprese". "Questa amministrazione - è l’affondo finale di Bruni - si era venduta come la Giunta più vicina ai commercianti del centro storico, vista anche la presenza di Pesciatini tra gli assessori. Oggi basta fare un giro in centro storico fuori dal fine settimana per vedere che l’operato dell’assessorato al commercio è a dir poco insufficiente: strade spopolate, le potenzialità di Borgo completamente non sfruttate e un proliferare incontrollato di supermarket e negozietti turistici. Nel frattempo, si aumentano anche ai commercianti del centro i costi per i parcheggi e del suolo pubblico. Secondo le classifiche nazionali, Pisa è una delle città più care dove il potere d’acquisto degli individui è sempre più indebolito e la destra non ha ancora capito quello che noi ripetiamo da anni: recupero dell’evasione, progressività delle imposte e stop agli sprechi della macchina amministrativa".