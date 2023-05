Ziello torna in consiglio La Poli trascina le periferie

Poco meno di 4mila voti e il 10,33% dei voti sono per la Lega un risultato soddisfacente. Il Carroccio, dato per mesi in caduta libera, ha saputo invece frenare l’emorragia e alla fine ha portato a casa un risultato che in molti giudicano più ampio delle attese. Anche delle previsioni più rosee. Il deputato Edoardo Ziello è il primo degli eletti, con 345 preferenze personali. Ha scelto di candidarsi poche settimane prima del rush finale e lo ha fatto mettendosi al servizio del partito, consapevole che il suo compito era quello di trascinare il più possibile la Lega fuori dalle sabbie mobili per restituire al progetto politico del Carroccio una visibilità che rischiava di compromettere. Alla fine ci è riuscito e può cantare vittoria. Volantinaggi al mercato, iniziative piccole (la stragrande maggioranza) e grandi per incontrare gli elettori hanno fatto il resto. Il voto è arrivato e il Carroccio porta a casa un pacchetto di voti che gli consente, in caso di vittoria di Conti al ballottaggio, di entrare a Palazzo Gambacorti con una dignitosa pattuglia di consiglieri: insieme a Ziello, saranno infatti eletti anche Veronica Poli, Alessandro Gennai e Alessandro Bargagna. Solo i primi due se a vincere invece sarà Martinelli.

"Siamo cresciuti molto rispetto al dato delle elezioni politiche - ha osservato il parlamentare - perché le periferie ci hanno riconosciuto come degli interlocutori affidabili e questo viene confermato dai tanti voti che abbiamo preso a Gagno, Cep, Porta a Mare e Pisanova. Questo dato per la Lega conferma che dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione sulle battaglie sociali come quelle per la casa, il lavoro e i sostegni economici". Canta vittoria, anche sotto il profilo personale, proprio la Poli. L’assessora al Welfare, incassa 313 preferenze e si piazza subito alle spalle di Ziello. Ci ha messo la faccia, sempre. E anche nelle ultime settimane. Una fetta dell’ottimo risultato conquistato da Conti nelle periferie è merito suo. Sulla sua pagina Facebook aveva annunciato la sua candidatura pubblicando un video che la ritrae in un collage di immagini spesso insieme agli ultimi accompagnato da un post semplice e diretto: "Lo sapete non sono quella dei grandi discorsi, delle parolone, mi piace essere più concreta e fare tutto mettendoci il cuore. Vi chiedo il vostro sostegno per poter continuare a lavorare con voi e per voi". In tanti l’hanno accontentata.

Gab. Mas.