Ziello dice "sì" a Conti e Magnani finisce

Alla fine ha fatto una scelta di militanza, Edoardo Ziello (foto). E ha detto sì al sindaco Michele Conti che qualche giorno fa gli aveva chiesto di essere di nuovo al suo fianco e di candidarsi con la Lega. Cinque anni dopo però è tutto un altro scenario politico. E il Carroccio, a Pisa, è in difficoltà, fagocitato da Fratelli d’Italia e alle prese con una litigiosità interna senza precedenti nella storia locale del partito che non è più il monolite di una volta. Per questo Ziello ha scelto di metterci la faccia e di spendersi in prima persona. "Penso - ha scritto sui social - che, in tutti questi anni, abbia dimostrato quanto amore provo nei confronti della nostra città, cercando di essere disponibile con tutti per risolvere piccoli e grandi problemi. Affronterò questa campagna elettorale con la mia solita umiltà, serietà e determinazione perché la città non può tornare indietro". Con lui saranno della partita le assessore al welfare e alla sicurezza, Veronica Poli e Giovanna Bonanno, il presidente del consiglio comunale Alessandro Gennai, il segretario cittadino e consigliere comunale, Marcello Lazzeri. Non si ricandiderà, invece, l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani (chiudendo così definitivamente alla scadenza del mandato la sua esperienza amministrativa). Resta fuori anche il consigliere comunale Giuseppe Colecchia pronti a correre invece il capogruppo Paolo Cognetti e i consiglieri Alessandro Bargagna, Gino Mannocci e Giovanni Pasqualino. Fuori dalla competizione elettorale anche Salvatore Pisano, presidente della Port Authority di Pisa con altri due anni di mandato davanti.