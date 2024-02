Zeno, parole di vita

Pisa, 15 febbraio 2024 – Innamorarsi della vita. E’ il messaggio lanciato attraverso un libro, un’iniziativa, un pomeriggio di San Valentino dedicato agli altri. Presentato nell’auditorium Toniolo il nuovo libro che racconta la storia dello scoiattolo Zeno e spiega ai più piccoli la malattia. Le parole più toccanti sono state quelle dei ragazzi del gruppo #teenfreedom del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Pisa, in questo evento organizzato insieme ad Agbalt e Pacini Editore. Ambra, Salvo e Tommaso hanno raccontato la loro esperienza di vita, di terapia, il dolore, la fatica, la rabbia, ma anche tanta tantissima gioia di vivere, come testimoniano i due libri scritti da loro insieme ad altri compagni di viaggio: La nostra storia e Parole in circolo.

Riccardo Restelli, vicepresidente Agbalt ha ricostruito che cosa fa l’associazione, mentre Patrizia Alma Pacini ha illustrato i progetti editoriali svolti dal 2016 in collaborazione con Agbalt.

Presenti la scrittrice Francesca Petrucci e l’illustratrice Tiziana Morrone che con parole delicate e disegni colorati hanno realizzato insieme, ancora una volta, «Gioca con Zeno», il terzo volume della serie.

Il dottor Luca Coccoli, che segue i ragazzi non solo dal punto di vista strettamente medico, ma anche e soprattutto da quello umano, ha spiegato come si lavora nel suo reparto, e che c'è tanto, “tantissimo bisogno di donazioni: di sangue, e di midollo soprattutto”.