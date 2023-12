Zahra iraniana accolta a Pisa: "Ma non parlo del mio Paese"

di Gabriele Masiero

PISA

"Non voglio commentare l’attuale situazione politica iraniana e in questo momento penso solo alle mie opportunità formative. Mi sono laureata in informatica all’università di Teheran e seguirò un corso di laurea sull’intelligenza artificiale". Con un sorriso gentile, che maschera il timore di ritorsioni sui suoi familiari da parte del regime degli ayatollah Zahra O. (il cognome per garantire la sua sicurezza non è stato divulgato), la studentessa iraniana di 28 anni arrivata a Pisa grazie al progetto dei "Corridoi universitari pisani", elude le domande dei cronisti. Nel cortile de La Sapienza, a margine di un incontro pubblico promosso dall’ateneo pisano per presentare il progetto condotto insieme alla Comunità di Sant’Egidio, accetta di parla del suo futuro, ma non del passato e del presente. Il progetto ha infatti l’obiettivo di creare opportunità di alta formazione per studenti provenienti da Paesi in stato di guerra o di conflitto civile, o in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani. "Lavorare sull’analisi dei dati - spiega la studentessa - è diventata la mia passione e ho scelto l’Università di Pisa per il suo prestigio e perché volevo vivere in questa bellissima città. Il mio obiettivo, dopo essermi formata in Iran, è continuare a studiare e lavorare a livello internazionale nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati". Inutile chiederle altro sull’attualità politica del suo Paese, la risposta è sempre la stessa: una sfilza di "No comment", pronunciati in perfetto inglese e sorridendo con cortesia. "E’ significativo - ha detto il rettore Riccardo Zucchi - che la prima studentessa arrivata con questo progetto provenga dall’Iran, Paese culla della civiltà, con una grande tradizione di cultura e conoscenza a cui il mondo occidentale deve molto e che però adesso vive un periodo di grande difficoltà. Diventa un fatto simbolico che oggi tocchi a noi aiutare queste persone ad accrescere la loro formazione, soprattutto pensando che l’università ha il compito storico di raccogliere il meglio di quello che abbiamo elaborato nella nostra civiltà e di metterlo a disposizione di altre culture. E’ per questo che l’internazionalizzazione ha un valore strategico: attrarre studenti da altre parti del mondo, soprattutto da questi Paesi, serve a trasmettere quello che abbiamo sviluppato e restituire quello che gli altri ci hanno dato in passato".