XXII Rassegna internazionale di Musica Sacra Direzione artistica di Trevor Pinnock a Pisa

Pisa, 14 settembre 2023 - Sabato 16 settembre la Cattedrale di Pisa farà da sfondo al concerto dei leggendari ragazzini di Bad Tölz in Baviera, coro di voci bianche fra i più celebrati: una raccolta di Mottetti di Johann Sebastian Bach e di altri esponenti della sua prodigiosa dinastia musicale, interpretati dal Tölzer Knabenchor e dal suo direttore italiano, Marco Barbon. Il cognome Bach fu ben noto prima e dopo che Johann Sebastian gli conferisse la gloria che conosciamo, grazie all’attività di un numero incalcolabile di suoi parenti vicini e lontani, tutti impegnati come musicisti con maggior o minore fortuna, in Germania ma anche nel resto d’Europa; come conferma il successo a Milano e a Londra di Johann Christian, il più famoso dei suoi figli insieme con Carl Philipp Emanuel. Una dinastia senza uguali, sterminata e di difficile decifrazione per le omonimie che la costellano, nella quale la musica intesa come professione sembra essere stata una scelta pressoché obbligata, almeno per i componenti di genere maschile. Il Tölzer Knabenchor, coro di voci bianche fra i più celebrati al mondo, è stato fondato nel 1956 a Bad Tölz, in Baviera, da Gerhard Schmidt-Gaden, che ne ha mantenuto la direzione musicale sino al 2014; per molti anni Carl Orff ne è stato il direttore ospite principale. In un repertorio che spazia dalla musica rinascimentale alla contemporanea, il leggendario coro degli “Angeli di Baviera” dedica da sempre un’attenzione particolare alla produzione sacra di J.S. Bach. Richiesto in tutto il mondo per la qualità delle sue interpretazioni, contraddistinte da una particolare omogeneità e luminosità di suono, ha collaborato con i più grandi direttori d’orchestra degli ultimi decenni e ha ricevuto numerosi premi per le sue incisioni discografiche. Marco Barbon, classe 1989, si è diplomato in direzione di coro e composizione corale al Conservatorio di Castelfranco Veneto oltre ad aver studiato canto al Conservatorio di Venezia. Studi in direzione d’orchestra e un diploma in pianoforte completano la sua formazione musicale. Laureato in logopedia, si è specializzato in vocologia clinica e artistica. Dal 2021 è direttore di coro e insegnante di canto presso il Tölzer Knabenchor di Monaco di Baviera, dove si occupa anche della preparazione dei solisti per le produzioni operistiche dei teatri d’opera di Monaco di Baviera e Berlino. Come direttore di coro svolge anche una intensa attività concertistica, ospite di festival e istituzioni musicali di rilievo. Il pubblico di Anima Mundi avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, alcuni progetti di solidarietà e assistenza sul territorio. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Il progetto collegato a questa serata è “Povertà educativa”. L'esperienza di prossimità realizzata nell'ascolto ci ha permesso di far emergere una povertà nascosta, quella dei figli minori. Rispetto ai loro coetanei, i figli delle famiglie seguite dalla rete dei Centri d'Ascolto Caritas, hanno minori opportunità, non solo dal punto di vista scolastico ma anche culturale, sportivo, ricreativo. Il loro futuro lavorativo sarà, con molta probabilità, uguale se non peggiore di quello dei loro genitori e di fatto non hanno la possibilità di vedere una mostra, fare sport in maniera continuativa, uscire per una pizza con gli amici. Nel 2022 abbiamo realizzato più di 1200 interventi per 515 minori, fornendo materiale scolastico, attività sportiva e campi solari. L’appuntamento sarà annunciato dagli Ottoni sulla Torre con un concerto di benvenuto di corni, trombe e tromboni. Organizzato come sempre dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa, Anima Mundi torna per la ventiduesima volta a riempire di grande musica la Cattedrale e il Camposanto di Pisa. M.B.