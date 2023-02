William da Mattarella

PISA (Perignano)

Una foto che resterà nella storia di Perignano. Il piccolo William D’Alascio, 10 anni, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella in persona ed è tornato nel paese di provincia con un grande trofeo: una foto insieme al presidente. Alla cerimonia, tenutasi venerdì scorso al Quirinale, era accompagnato da mamma Silvia e dalla maestra Vilma Notaro. William è conosciuto da tutti con il soprannome di ’Postino di Perignano’, dove frequenta la scuola elementare ’Sanminiatelli’, che poco dista dalla casa di famiglia a Cenaia. Tra gennaio e febbraio 2022, ogni giorno ha portato ai suoi compagni malati di Covid o in quarantena il materiale scolastico lasciandolo nelle cassette della posta "perché non voleva che restassero indietro indietro con il programma". Ed è proprio per il suo nobile ma fantasioso gesto che è stato soprannominato "il postino" che gli è valso il prestigioso riconoscimento. "Si è contraddistinto per il suo impegno e la generosità con cui, nelle fasi più difficili della pandemia, quotidianamente - si legge nelle motivazioni - ha raccolto il materiale realizzato in classe e lo ha portato ai compagni". "Non un esempio di azione rara. E’ stato scelto come testimone di un comportamento diffuso e solidale tra i giovani che illustrano un mosaico di virtù civiche - scrive il presidente Mattarella - di cui, per fortuna, le nostre comunità sono ricche. Le storie degli Alfieri della Repubblica possono essere anche viste, dunque, come la punta di un grande iceberg che rappresenta, in ogni territorio, la vita quotidiana dei giovani". William sogna di diventare "ingegnere meccanico", ma a contare è la passione di ogni giorno, e lui è già riuscito alla sua età a mettere il proprio ingegno a disposizione del prossimo.

I.V.