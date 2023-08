Weekend finale di Marina Slow: le novità

MARINA

Fase finale di Marina Slow edizione 2023, "Il costo del futuro". La “sezione gastronomica” riserva una serie di sorprese, sia a tavola, sia negli spazi dedicati alle degustazioni (ogni giorno alle 19): ostriche e bollicine, il cacciucco (sabato), le arselle. La serata di sabato sarà dedicata al mare, al suo stato di salute, al riscaldamento delle acque e ai problemi delle specie alloctone. Ne parleranno Yuri Galletti, di Legambiente, e Francesca Cugnata di Goletta Verde. Sempre di mare si parlerà domenica, ma il focus sarà sull’innalzamento delle acque: “La strategia di Noè” come Enzo Pranzini intitola la sua conferenza. In strada ci saranno i giochi di Mastro Felice, di Felice Pantone. Sabato DJ Set con Di Ciulla e Cipo, e domenicaIgor Santini. Nei locali è esposta la mostra “E’ l’amore che crea una famiglia”, con le foto del Pride di Marco Tito Fortunati. La libreria Erasmo organizza ogni giorno (alle 19) un incontro con un autore e la presentazione di un libro. Sabato è la volta di Riccardo Puccini, con il suo “spiazzante” Il mondo dopo di me edito da Marchetti Editore. Con l’autore dialogherà Fabiano Corsini, letture di Astore Ricoveri.