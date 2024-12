Walking Tour, il cammino del gusto fa tappa a Marina di Pisa

Marina di Pisa, 6 dicembre 2024 - Prosegue il progetto avviato a giugno 2024 da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale Vetrina Toscana. Dopo la fase formativa rivolta ad esercenti e ristoratori, ora si entra nel vivo con la creazione di ‘walking tour’ che uniscono arte, storia e tradizioni culinarie.

L’iniziativa è realizzata da Confcommercio Provincia di Pisa nell’ambito del progetto regionale organizzato da Confcommercio Toscana Vetrina Toscana, nato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche tipiche con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

I walking tour di “Camminare con gusto” mettono in rete ristoranti e botteghe tipiche aderenti a Vetrina Toscana con mete artistiche, paesaggistiche e monumentali note e meno note. Tra le informazioni che gli utenti potranno scaricare, anche quelle inerenti ricette tipiche da gustare al ristorante o rielaborare a casa. Tutti gli itinerari proposti sono percorribili a piedi in ogni stagione dell’anno; variano dai 2 ai 5 chilometri e non presentano particolari difficoltà.

In tutti i ristoranti e sui canali Confcommercio Pisa sarà a disposizione un Qr Code che permetterà di ripercorrere l'itinerario enogastronomico e di scoprire numerosi curiosità e aneddoti storici di Marina di Pisa attraverso le varie tappe e i piatti tipici dei ristoranti, raccontati da blogger, giornalisti e influencer internazionali.

“Un'esperienza che ha messo in luce non solo la qualità della ristorazione pisana, ma anche la straordinaria bellezza del litorale pisano” - afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - “Grazie all’impegno dei ristoratori aderenti del litorale e alla partecipazione attiva di Vetrina Toscana, questa iniziativa ha offerto l’opportunità di scoprire e apprezzare il legame profondo tra gastronomia, cultura e paesaggio della nostra regione. Un'occasione per promuovere le eccellenze del territorio e rafforzare la sua identità come destinazione turistica di qualità”.

Luca Ravagni, presidente di Conflitorale Confcommercio Pisa ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Un modo per rilanciare il nostro litorale. L’enogastronomia è uno dei punti focali e fondamentali del nostro paese quando si parla d’Italia all’estero, soprattutto del made in Tuscany. Pisa è una realtà importante per il cibo e per le sue strutture turistiche”.

Un percorso che ha messo in evidenza le eccellenze culinarie del litorale come evidenziato dall’assessore al Turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini: “L’enogastronomia è un segmento fondamentale e di grande importanza per una destinazione turistica e questa iniziativa riesce a mettere in evidenza la qualità della nostra ristorazione, che si trova lungo il litorale. Abbiamo un’offerta altamente qualificata e professionale. Quest’iniziativa, che si collega a Vetrina Toscana, testimonia quanto sia importante la ristorazione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti emozionali, conviviali, familiari e sociali”.

Il walking tour ha fatto tappa lungo il litorale pisano, con il “New Trinchetto” di Marina di Pisa come primo ristorante ospitante. La delegazione di Vetrina Toscana ha avuto l'opportunità di assaporare le specialità preparate dallo chef Andrea Pisani, tra cui le famose Tagliatelle al Trinchetto, insieme ad altri piatti caratteristici del ristorante. Il tour è proseguito con la visita al ristorante “Da Gino”, dove lo chef Riccardo Iacomelli ha servito la prelibata Calamarata di pesce sfilettato e gamberi. La terza tappa ha visto protagonista il ristorante “Portofranco – L’Enoteca di Marina di Pisa”, con la Tagliata di manzo maremmano servita da Franco Sagliocco, accompagnata da uno sformatino di patate e un raffinato olio alla salvia. Successivamente, il tour ha fatto tappa presso il ristorante “Dalla mi’ Nonna”, dove il titolare Manuele Gelsi ha deliziato i partecipanti con il gustoso Polpo con salsa chimichurri. L'ultima tappa del percorso gastronomico si è svolta al “Ristorante Foresta”, dove la titolare Barbara Benvenuti ha servito un delicato Carpaccio di tracina alla pizzaiola.