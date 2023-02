Volontari al lavoro per pulire la spiaggia "Bufalina" di Marina di Vecchiano. Una buona partecipazione di gruppo ha visto diverse persone impegnarsi con tanto di guanti e sacchetti in plastica. All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco Massimiliano Angori e l’assessora all’ambiente Mina Canarini che – in prima persona – ha coordinato l’evento. "Un bel gesto – ha spiegato il sindaco Angori –. Per questo rivolgiamo un ringraziamento sentito da parte dell’Amministrazione Comunale a tutti i partecipanti e le partecipanti, e anche a tutti i volontari e volontarie delle Associazioni ambientaliste presenti che, come sempre, hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa".