Volontari per un giorno a scuola. Prevenire è meglio che curare!

L’Associazione Italiana Ricerca Cancro si impegna nella raccolta di fondi per finanziare progetti di ricerca oncologici. A questo scopo l’AIRC organizza due importanti iniziative: le arance della salute e l’azalea della ricerca. L’iniziativa "Arance della salute" permette alle scuole di vivere un’esperienza di volontariato, educazione civica e cittadinanza attiva, trasformandole in piazze per la distribuzione di arance, vasetti di miele e di marmellata. Anche noi il 26 Gennaio abbiamo aderito a questa iniziativa. Per renderci più consapevoli dell’esperienza che stavamo affrontando il dott. Aldo Sainato medico oncologo che studia e cura il cancro, si è offerto volontario per spiegarci che cosa provoca questa malattia e come prevenirla. L’oncologo ci ha spiegato che il cancro è causato da cellule anomale che si formano nell’organismo e circolano all’interno di esso facendo ammalare altre cellule; il sistema immunitario non le riconosce perché somigliano a quelle normali e non le combatte, pertanto queste si sviluppano attaccando gli organi. Oltre ai tumori l’uomo è soggetto ad altre malattie: diabete, l’eccesso di zuccheri aumenta la glicemia che causa eccessiva insulina; infiammazioni, rischi cardiovascolari, i grassi saturi tendono ad accumularsi nel sangue; sovrappeso, obesità, mangiamo troppi carboidrati rispetto a grassi e proteine; ipertensione, malattie renali, ictus e infarto, troppo sale nella dieta fornisce all’organismo più sodio rispetto al potassio; stanchezza fisica e mentale, abbassamento delle difese immunitarie sono l’effetto dell’uso di alimenti raffinati privati di vitamine e di minor consumo di frutta e verdura. Per prevenire le malattie ognuno di noi deve sottoporsi a controlli periodici e tenere un corretto stile di vita.

L’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, considera la sana nutrizione tra i diritti umani fondamentali. Una dieta corretta è un valido strumento per prevenire molte malattie e curarne altre. Un ottimo sistema da utilizzare è la piramide alimentare. Esistono però alimenti da eliminare del tutto per prevenire il cancro? In presenza di alcune patologie, eliminare del tutto uno o più alimenti della dieta è necessario, ma generalmente le “diete senza“ non prevengono malattie, anzi, possono procurare danni alla salute. Eliminare dalla dieta più alimenti può essere un errore che porta a carenze nutritive. Maggiori risultati si ottengono adottando una dieta varia ed equilibrata. Bisogna compiere sempre scelte consapevoli.