Volontari del servizio civile a Pisa: Dieci posti alla Monasterio

Bando per la selezione di operatori volontari del Servizio Civile, la Fondazione Monasterio partecipa con il progetto "Tutto con un click 2.0". I posti disponibili per gli operatori volontari sono in tutto 10, di cui 3 riservati ai giovani con minori opportunità economiche. Il servizio civile avrà una durata complessiva di 12 mesi che verrà retribuita con un assegno mensile pari a 507,30 euro. Il volontario inoltre avrà l’obbligo di partecipare alla formazione generale e specifica. Chi può partecipare? Possono presentare domanda i giovani con età compresa tra 18 e 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda alla Fondazione Toscana Monasterio (codice accreditamento SU00428) attraverso la piattaforma. Domanda on Line (DOL)" raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 14 del 28 settembre. I giovani che vorranno mettersi in gioco nel progetto della fondazione lavoreranno nell’Ospedale San Cataldo-Cnr a Pisa, in via Moruzzi 1, presso l’area della ricerca Cnr (5 posti disponibili di cui 1 per giovani con minori opportunità economiche) e nell’Ospedale del Cuore di Massa, via Aurelia Sud, Massa (5 posti disponibili di cui 2 per giovani con minori opportunità). Mentre l’elenco degli ammessi alla selezione, il calendario dei test e dei colloqui sarà pubblicato sul sito della Monasterio nella sezione "bando Servizio civile". Per avere altre informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 al numero 0503153380 oppure inviando una e-mail a [email protected]