"Volontari cercasi per monitoraggio nidi di Caretta Caretta a Pisa"

È record di nidi di tartarughe Caretta Caretta in Toscana. La notizia è stata ripresa qualche giorno fa dal presidente della Regione Eugenio Giani: "Con la rete dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità della Regione Toscana, insieme ad Arpat, ai Comuni, le Università, le associazioni e i volontari stiamo salvaguardando i vari nidi. Essere toscani significa anche tutelare la natura e il mare". "Storicamente la Caretta Caretta si trova nel Mediterraneo meridionale, nella zona più calda - spiega Yuri Galletti, rappresentante di Legambiente Pisa -. A causa del riscaldamento globale, le tartarughe si stanno spostando verso nord. Nel 2013 per la prima volta abbiamo verificato la presenza della Caretta Caretta in Toscana, oggi si contano ben 10 nidi, un nuovo record per le nostre coste". "Ad oggi la zona pisana non ha nidi – continua Galletti – ma ci sono state due perlustrazioni e sono state trovate due carcasse. Monitoriamo ben 7 kilometri di costa, dallo Scolmatore a Marina di Pisa, comprese le zone di San Rossore e Marina di Vecchiano, questo è un periodo fondamentale per la nidificazione. Sempre fino a metà agosto ci dedicheremo anche alla parte dedicata alla sensibilizzazione: abbiamo in programma dei laboratori didattici in alcuni stabilimenti balneari oltre alla possibilità di una comunicazione diretta con i cittadini al Punto Blu a Calambrone. Saremo presenti anche alla schiusura delle uova".

Fino a martedì 15 Agosto Legambiente Pisa cerca volontari per il monitoraggio quotidiano delle tracce sulle coste, alla ricerca di nuovi nidi. "Chiunque può partecipare, contattandoci tramite i social. I volontari, dopo il corso di formazione iniziale, saranno affiancati da esperti nei primi monitoraggi, per poi partecipare alla schiusa delle uova".

Giulia De Ieso