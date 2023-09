Volontari ActionAid a Pisa: Dream Book a Corso Italia

Oggi e domani i volontari di ActionAid Italia saranno con il proprio banchetto in Corso Italia 2 per la quinta edizione di Dream Book, il quaderno che realizza i sogni dei bambini. A fronte di una donazione chi aderirà alla campagna riceverà un Dream Book e potrà così così sostenere la ristrutturazione di una scuola in Gambia. Un progetto che potrà garantire il diritto all’istruzione a circa 400 bambini. Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio scolastico, costruzione di 12 bagni, un’aula insegnanti, una dispensa e un pozzo per l’acqua potabile. Inoltre, verranno ricostruite le aule che attualmente sono in condizioni che mettono in pericolo la salute dei bambini.