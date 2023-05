Volo della Brigata aerea con i migranti Solo dieci resteranno sul territorio

di Antonia Casini e Ilaria Vallerini

PISA

Sono atterrati fra mascherine e sguardi spaesati. Qualcuno saluta dal finestrino. Lo sbarco all’aeroporto militare di Pisa, ieri pomeriggio, intorno alle 18, con un volo militare della 46° brigata aerea. Sono 90 i migranti partiti dall’hotspot di Lampedusa. "La Prefettura di Agrigento, approfittando della parentesi di maltempo e mare mosso, sta cercando di svuotare l’hotspot di contrada Imbriacola", scrive l’agenzia Ansa. Sono tutti uomini adulti, che hanno portato con loro solo pochi oggetti personali chiusi in borsoni o buste di plastica. Dopo le operazioni di sbarco sono stati suddivisi in gruppi e poi trasportati con diversi mezzi, tra cui quelli della Misericordia e della Croce Rossa, nelle principali province della Toscana. Dieci di questi, originari del Bangladesh e dell’Egitto, sono stati trasferiti in serata in strutture d’accoglienza a Pisa e provincia: sette sono stati ospitati nel centro di smistamento di San Jacopo della Cri dove in questi giorni si sono liberati alcuni posti letto.

In queste ore la Prefettura di Pisa, con il prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, sta prendendo parte a vertici sulla gestione di questa emergenza per pianificare l’accoglienza. Altre ottanta persone sono state ripartite in altre province della Toscana: sette a Siena, cinque a Grosseto, cinque a Massa, sette a Pistoia, sei a Prato, ventiquattro a Firenze, dieci a Lucca, otto ad Arezzo e otto a Livorno. Già cinque giorni fa era atterrato nello scalo militare pisano un volo con donne e bambini. Mentre nella giornata di oggi sarà la volta di un altro volo militare che trasporterà a bordo altri 90 migranti tutti già destinati all’Emilia Romagna. Il Ministero per gestire i flussi sta operando secondo le procedure previste dal piano interno di disponibilità: i migranti, infatti, vengono distribuiti in base alle disponibilità dei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) di ciascun territorio e tenendo divisi gli uomini adulti, da donne, bambini e famiglie.