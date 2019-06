Pisa, 7 giugno 2019 - Per contrastare la vendita di prodotti contraffati e l'abusivismo commerciale sotto la Torre di Pisa e nelle vie vicine i vigili urbani distribuiranno volantini ai turisti - migliaia al giorno - che transitano nella zona così da metterli in guardia dall'acquistare merce e prodotti contraffatti e venduti abusivamente. L'iniziativa ha il claim 'No Falso. No Fake' ed è promossa da Comune, Confcommercio e polizia municipale.

In sostanza, spiega un comunicato, «consiste in una comunicazione plurilingue, rivolta alle migliaia di turisti che ogni giorno transitano dal parcheggio: l'avviso indica che acquistare merce contraffatta è un reato punibile con una sanzione fino a 7 mila euro e che ciò comporta anche rischi grave per la salute degli acquirenti».

Saranno i vigili urbani a sensibilizzare e consegnare direttamente alle comitive l'avviso-volantino, che riporta anche i principali numeri di emergenza, oltre a un invito a scegliere le guide turistiche locali per i propri tour a Pisa. «Oltre all'attività ordinaria di repressione - spiega il comandante della polizia municipale, Michele Stefanelli - abbiamo pensato che fosse opportuno dedicarci anche a quella preventiva, interrompendo la filiera dell'abusivismo e della contraffazione a partire dal primo anello, ovvero l'acquirente, richiamandolo alla propria responsabilità».