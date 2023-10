"Vogliamo assicurare la piena bellezza e la funzionalità"

"Quello che è in corso in questi giorni è un trattamento routinario che facciamo tutti gli anni per consentire la conservazione del prato e assicurarne la sua piena bellezza e funzionalità, quindi tranquillizziamo tutti e assicuriamo che si tratta di una fase fisiologica della vita del prato stesso". Così il presidente dell’Opera Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli, risponde agli interrogativi comparsi sui social network di fronte ai lavori di manutenzione del manto erboso di piazza dei Miracoli. "Si tratta di lavori che si prevedono periodicamente - aggiunge Roberto Cela, direttore tecnico della Primaziale - che sono seguiti dal dipartimento di agraria dell’Università di Pisa che monitora costantemente i prati della piazza e ci suggerisce come e dove intervenire. In questo caso è in atto un’ossigenazione del manto erboso per ariaggiare le radici del terreno". In sostanza, conclude Cela, "si è proceduto a un taglio molto basso dell’erba che permette di rinvigorire il prato, tra quindici giorni l’erba tornerà nelle condizioni precedenti e dunque l’iconografia della piazza tornerà a essere quella conosciuta da tutti con i marmi bianchi dei nostri monumenti incorniciati nel verde lucente dei nostri giardini".

G.M.