"Vogliamo arrivare almeno alla ’bella’"

Il rosso, bianco e nero campeggia sul quartiere di San Martino, chiamato a fare l’impresa. Universalmente riconosciuta come la squadra più forte di Mezzogiorno, il cavallo galoppante arriva a questo appuntamento reduce dalla vittoria dello scorso anno nello scontro con Calci: "Per noi è andato tutto molto bene - dichiara Valentino Vanni, magistrato di San Martino -. Sappiamo qual è la nostra condizione atletica e a che punto siamo. Molti si auspicano uno scontro contro San Michele. Effettivamente abbiamo lavorato per poter essere in condizioni di battere la prima squadra di Tramontana, ma non sappiamo quale sarà la strategia del comando e ci adegueremo". San Martino ha un totale di 25 combattenti, ma non tutti saliranno sul ponte: "Abbiamo voluto contribuire dando 5 delle nostre riserva alla parte - prosegue Vanni -. Aiuteranno le squadre dei Delfini, dei Dragoni e di Sant’Antonio". Il pronostico generale non è a favore di Mezzogiorno, specialmente dopo le qualifiche di Sant’Antonio e Vanni è pienamente conscio della situazione: "Se il risultato è già scritto lo vedremo, ma realisticamente abbiamo le squadre per fare un paio di punti sicuri assieme San Marco. Per il resto abbiamo quattro squadre un po’ sotto livellate e se riusciremo ad arrivare al 3-3 sarà un grande risultato". In attesa di avere una palestra di proprietà, la magistratura va avanti con gli sponsor: "Paghiamo un affitto importante, ma abbiamo degli sponsor che ci aiutano - conclude Vanni -. Stiamo aspettando il nulla osta del Comune di Pisa per un posto nostro".

M.B.