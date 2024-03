"Voci Silenziose": donne, arte e disabilità

"Voci Silenziose, opere potenti. Donne, arte, disabilità": un evento organizzato da Anmic (Associazione nazionale per la tutela e rappresentanza delle persone con disabilità) per il “Mese delle donne” nel cartellone di eventi del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità del Comune di Pisa, con l’assessorato per le Pari opportunità. Appuntamento stamani alle 9,30 alla Gipsoteca. L’idea – spiega la presidente Anmic, l’avvocato Annalisa Cecchetti (foto) – per presentare figure di artiste che hanno convissuto e convivono con una disabilità e che attraverso l’arte hanno espresso il proprio sentire superando la loro “diversità”e combattendo le discriminazioni. Due le relazioni, la prima della esperta d’arte e consigliera di parità di Anmic prof Marianella Paglianti, che analizzerà tre artiste come Camille Claudel, Frida Khalo e Yayoi Kusama che hanno avuto o hanno nella loro vita problemi di disabilità e questo ha condizionato la loro produzione. L’altra relazione sarà della psichiatra Cristina Del Poggetto che indagherà come la storia ideologizzata fa scomparire una quantità importante di donne che sono state a vari livelli protagoniste della storia: nella medicina, nel sociale, nella politica, nella poesia, nell’arte figurativa... sarà presentato il "gruppo donne di Anmic" che l’associazione ha recentemente costituito tra le socie donne , familiari di persone con disabilità, simpatizzanti. Parteciperanno il sindaco di Pisa Michele Conti, le assessore alle Pari opportunità e alla Disabilità del Comune di Pisa, la Presidente del Consiglio Cittadino per le pari opportunità. Sarà presente la Provincia.