Vivi felice, 8 secoli di migrazioni. Concerto evento dentro la Certosa

Il Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci (Musei Nazionali di Pisa), in collaborazione con il Comune di Calci, ha in programma per sabato 10 Agosto 2024 un’apertura serale straordinaria al pubblico, per un evento unico: il concerto di fisarmonica classica di Vincent Lhermet “Vivi Felice, otto secoli di migrazioni italiane”.

Prima del concerto, alle 19,30, sarà possibile visitare il Museo nazionale della Certosa Monumentale, con una visita guidata a cura del personale del museo.

Nel programma del concerto Vincent Lhermet, musicista e fisarmonicista francese, concertista internazionale, vincitore di grandi premi internazionali e professore presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi, propone una rilettura contemporanea di otto secoli di migrazioni italiane attraverso il respiro della sua fisarmonica, strumento dall’identità itinerante.

Come un autentico mago ci condurrà dalle basse ostinate del Rinascimento italiano alle opere italofile dell’ungherese Ligeti, dagli arrangiamenti dei concerti di Vivaldi e di Johann Sebastian Bach a un lamento del XIV secolo, passando per la famosa follia, che ha trovato terreno fertile in tutta Europa a partire dal XV secolo, fino all’opera contemporanea di Matteo Franceschini che ci ricorda come, dopo le numerose migrazioni musicali nel corso della storia da e verso la penisola, l’Italia sia ancora oggi teatro di straordinaria inventiva. Biglietto d’ingresso al costo ordinario. Posti limitati, prenotazione vivamente consigliata, tel. 050.938430.