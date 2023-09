Viva l’editoria pisana "La forza di chi racconta"

"Le case editrici e le piccole librerie indipendenti locali rappresentano un patrimonio importante e un presidio culturale unico e fondamentale per la città. Proprio per questo ho sempre prestato attenzione al loro lavoro, anche promuovendo rassegne ad hoc, riconoscendo il grande pregio di raccontare il nostro contesto territoriale". Con queste parole Paolo Pesciatini, assessore alle attività produttive del Comune di Pisa, ha introdotto la presentazione del romanzo del giornalista de La Nazione Saverio Bargagna, ‘Il più buono del paese’ alla libreria Civico 14 di Marina di Pisa l’8 settembre. "Un libro – spiega l’autore – che scatta una fotografia tragicomica della nostra società interrogandoci anche su grandi temi come il bene e il male, appunto". Il ‘Più buono del paese’ è edito da Astarte Edizioni, una casa editrice pisana tutta a propulsione femminile forte di tre imprenditrici della nostra zona: le sorelle Carolina e Anita Paolicchi, e Francesca Mannocci.

"È importante – aggiunge Pesciatini – inoltre lo spazio che viene offerto ad autori che costituiscono un valore aggiunto per la diffusione della storia, della cultura in generale, nonché della vita quotidiana o romanzata della nostra comune realtà come nel caso del libro di Saverio Bargagna". Il ‘Più buono del paese’ intanto continua il suo tour e sarà presentato venerdì (15 settembre alle 21:15) a Ponsacco, al Circolo Acli Toniolo con la divertente lettura del direttore della rivista il "Er tramme" Benozzo Gianetti e la conduzione dell’avvocatessa Paola Ferretti.

Enrico Mattia Del Punta