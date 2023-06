Vittoria sofferta per Borea al Gioco del Ponte, dedica speciale a Mario Cerrai

Una vittoria sofferta e sudata, frutto di sacrifici illustri e inattese sorprese. Borea ha vinto ancora il suo Gioco del Ponte, ma mai come quest’anno la competizione ha raggiunto picchi elevatissimi. "La vittoria è la vittoria. Tramontana ha vinto e questo è indubitabile – ci tiene a sottolineare il generale della parte boreale Matteo Baldassari –. Ovvio che c’è amarezza per le squadre che non vincono, anche se questo fa parte del gioco. In particolare mi è dispiaciuto per il San Michele, per ciò che continua a rappresentare per tutti noi e non siamo assolutamente dell’idea che sia la fine di un ciclo. Sono sicuro che, conoscendo il carattere della squadra, questa sconfitta servirà per tirare fuori ancora più mordente". Uniti e compatti, i vertici di Tramontana hanno saputo catalizzare l’impegno di tutti. "Penso che sia stata un’edizione bella e ricca quest’anno – prosegue Baldassari –. Abbiamo fatto una buona strategia e ci siamo presi anche qualche rischio. A volte è andata bene, altre no. Va dato atto a Mezzogiorno e al nuovo comando del lavoro importante che è stato fatto. Si sono insidiati ad anno nuovo e avevano davanti situazioni difficili, uscendone alla grande". Baldassari conclude con alcune dediche speciali: "Ringrazio tutti i combattenti, i capitani e i magistrati e dedico la vittoria a Mario Cerrai, che ci ha lasciato prematuramente, ma anche a chi si è sacrificato per la vittoria. E’ stato anche bello vedere Davide Rossi sul ponte dopo l’incidente".

L’uomo della leggenda è stato capitan Roberto ‘Bob’ Biagi. E pensare che, fino a giovedì scorso, non era lui il capitano della nazionale designato dalla parte, richiamato vox populi all’ultimo momento: "Giovedì si è presentata l’opportunità di poter guidare la nazionale di Tramontana – racconta Bob –. Così ieri, poco prima del Gioco, abbiamo fatto un briefing con tutti e abbiamo stabilito su carta l’eventuale tattica da seguire nell’eventualità di arrivare alla ‘bella’". La strategia di Biagi ha fatto il resto: "Mi piange il cuore, ma ringrazio le Aquile di San Michele. Con quel grande combattimento – spiega Biagi –, abbiamo avuto la possibilità di far montare i più freschi sul carrello. Avevamo 8 uomini di Calci, 4 di San Francesco, 3 Mattaccini e un satiro, più i 4 più freschi di San Michele. Così l’abbiamo impostata sulla resistenza, perché dall’altra parte c’erano 13 combattenti di San Martino". Biagi conclude con alcune dediche speciali dopo un’edizione che sarà ricordata a lungo: "Voglio dedicare questa vittoria alle mie Aquile, al comando e al generale Baldassarri, ma anche e soprattutto al compianto Mario Cerrai che ci ha lasciato un enorme vuoto".