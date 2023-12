Vittoria raddoppia: oro mondiale a squadre

La pisana Vittoria Pinna raddoppia alla Coppa del Mondo Under 20 di Scherma. A Bangkok infatti, dopo il trionfo nel fioretto individuale, Pinna ha conquistato anche l’oro a squadre assieme alle compagne Matilde Molinari, Greta Collini e Irene Bertini. Una vera e propria marcia inarrestabile per le azzurre. Agli ottavi vittoria senza appello contro la Nuova Zelanda, regolata con un secco 45-14, per poi battere in maniera imperiosa il Giappone 45-33 in un match in controllo. La vittoria con la Polonia, sconfitta 45-28 ha dato il pass per la finale contro Hong Kong. Anche qui però le giovani ragazze hanno preso e tenuto il comando della gara fin dalla prima frazione, chiudendo con un agile 45-31. Un percorso netto senza sbavature che mostra come questo gruppo di ragazze stia mettendo delle solide basi per il futuro. "Tornare a Pisa con due ori mi carica di convinzione - dichiara Vittoria Pinna - So che il percorso che sto intraprendendo è quello giusto. Con le ragazze abbiamo affrontato squadre con le quale non avevamo mai tirato, come l’ostico Giappone, ma ce l’abbiamo fatta". Un gruppo ormai consolidato, fin dalle passate categorie: "Già a Istanbul ci eravamo imposte, ma siamo una squadra giovane e unita - prosegue Pinna -, che si sostiene a vicenda. Sono fortunata ad avere queste ragazze al mio fianco perché siamo tutte pronte ad esserci l’una per l’altra. Pensiamo come una squadra, siamo una squadra e nessuna vuole prevalere come singola. Sono felice di aver condiviso questo oro con le mie compagne". Pinna però già guarda alle prossime gare, in programma dal 4 al 7 gennaio in terra italiana: "Adesso ci vediamo a Udine con la terza tappa di Coppa del Mondo - conclude Vittoria Pinna - L’obiettivo è quello di andare sempre più in alto". Un’altra prova di grande spessore, per la piena soddisfazione dei maestri Fabrizio Villa e Giuseppe Pierucci, tecnici dello staff del CT Stefano Cerioni che hanno seguito la delegazione nella lunga trasferta asiatica.

Michele Bufalino